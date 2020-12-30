美國國會就派息現分歧　道指照升125點

儘管美國國會就加碼派錢意見分歧，但市場繼續對經濟前景改善抱有信心，美股早段回升，道指升125點，至30,460點；標指升12點，至3,739點；以科技股為主的納指升74點，至12,924點。

BTIG首席股市和衍生工具策略員伊曼紐爾認為，過去6個月的美股狂熱，媲美2000年科網泡沫，但認為投資者不必因此過於擔心。他指出，當前的大環境對股市更有利，不但利率環境完全不同，市場上流動性充裕，更重要的是經濟正在等待加速，且預期明年會在全球範圍內出現。

他續稱，潛在最糟糕的事，是股市回調10至15%，而促使股市回落的因素，最有可能與疫苗及其分發有關，但相信回調只是暫時性的。他又預期，經濟敏感股將會是明年的贏家，其中金融股排榜首，相信銀行股將推動標指於明年底前闖上4,000點大關，即較周二收市有逾7%上漲空間。

個股方面，英國藥廠阿斯利康的新冠疫苗獲英國批准，股價早段升0.8%至50.32美元。

對沖基金經理洛布促晶片商英特爾探索戰略性方案，加快轉型，英特爾股價周二(29日)漲近5%後，早段續回落1%至48.85美元。

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