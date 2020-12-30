疫後跑出？柬埔寨首度採油　初期高峰料日產7500桶

外國傳媒報道，新加坡石油天然氣探勘業者KrisEnergy與柬埔寨政府周二(29日)表示，柬埔寨已由雙方合作在暹羅灣開發的油田開採首批石油。公司估計，未來初期高峰可日產7,500桶原油。

柬埔寨總理洪森說：「我...很高興告訴所有柬埔寨的國民，在期盼許久的A區展開柬埔寨首批石油的生產。」

KrisEnergy也表示，這塊油田從12月28日開始產油，而新油井完成後，產量將逐步增加。行政總裁Kelvin Tang稱，這次的合作開採「是重要的策略里程碑」，發言人Tanya Pang周三補充，估計發展階段計劃鑽探的5口開發井，最多每天可生產7,500桶原油。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020