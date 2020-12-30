科技監管風波未止息　天貓與京東唯品會等被罰款

國家市場監督管理總局指，針對「雙11」前後消費者反映網購「先提價後打折」、虛假促銷及誘導交易等問題強烈，遂據價格監測和投訴舉報等有關線索，依法對阿里等上述3家電商平台進行調查，並於12月24日按照《價格法》第40條、《價格違法行為行政處罰規定》第7條處罰他們。

針對阿里的反壟斷調查仍未公布結果，市場憂慮集團需面臨業務全面改革和資產分割。外媒引述中國國務院反壟斷委員會顧問指出，約束馬雲無疑是目的所在。然而，政府將矛頭指向馬雲，意味當局面臨的挑戰是需在管束同時，不傷害為內地技術和經濟崛起提供助力的創新精神。

官媒再評螞蟻被約談，稱金融管理部門在兩個月內，兩次約談該公司，反映監管部門反對金融科技壟斷、維護良好金融市場秩序的決心。文章稱，要通過「法律之手」，完善反壟斷法律法規，加強數據資訊保護，規範金融控股集團監管，防止資本無序擴張，並積極推動良性競爭。

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