科技監管風波未止息 天貓與京東唯品會等被罰款
2020年12月30日 23:11
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阿里巴巴(09988)和螞蟻集團的監管風波沒完沒了，內地市場監管總局周三(30日)晚再公布，阿里旗下天貓與京東集團(09618)和唯品會(美股：VIPS)因不正當價格行為，各遭罰50萬元人民幣。不過，更嚴重的是，外媒指，內地政府有意於馬雲以阿里和螞蟻集團為首的網絡帝國取得更多股權。
國家市場監督管理總局指，針對「雙11」前後消費者反映網購「先提價後打折」、虛假促銷及誘導交易等問題強烈，遂據價格監測和投訴舉報等有關線索，依法對阿里等上述3家電商平台進行調查，並於12月24日按照《價格法》第40條、《價格違法行為行政處罰規定》第7條處罰他們。
以人民銀行為首的監管機構勒令螞蟻另外成立一間金融控股公司，以接受符合資本金要求等針對銀行的監管。美媒引述據熟悉內情的內地官員和政府顧問透露，這或將為大型國有銀行或其他政府控股實體公司鋪路，以成為螞蟻股東，增加其資本金。事實上，中國社保基金、國家開發銀行及中金公司(03908)目前已是螞蟻的「國家隊」投資者。
針對阿里的反壟斷調查仍未公布結果，市場憂慮集團需面臨業務全面改革和資產分割。外媒引述中國國務院反壟斷委員會顧問指出，約束馬雲無疑是目的所在。然而，政府將矛頭指向馬雲，意味當局面臨的挑戰是需在管束同時，不傷害為內地技術和經濟崛起提供助力的創新精神。
官媒再評螞蟻被約談，稱金融管理部門在兩個月內，兩次約談該公司，反映監管部門反對金融科技壟斷、維護良好金融市場秩序的決心。文章稱，要通過「法律之手」，完善反壟斷法律法規，加強數據資訊保護，規範金融控股集團監管，防止資本無序擴張，並積極推動良性競爭。
隨針對阿里系的不利消息不斷傳出，阿里股價節節下跌，馬雲身家急速縮水。據《福布斯》富豪排行榜，農夫山泉(09633)創辦人鐘睒睒身家達782億美元(約6,099億港元)，膺中國首富，遠超位列第二的馬雲的588億美元，主要是農夫山泉股價連番破頂，與阿里相反。
與此同時，市場揣測針對阿里的反壟斷監管或使其他電商「漁人得利」，拼多多股價近日大漲，其創辦人黃崢的身家已漲至586億美元，位列中國第三富豪，比排名緊隨其後的騰訊控股(00700)創辦人馬化騰多37億美元。
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