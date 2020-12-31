【回顧與展望】美堵華科技恐「登」巔峰

新冠肺炎疫情失控及香港問題令美國政府對中國抱強烈敵意，華府打壓中國科企的行動急速升級，連環掃盪內地招牌網企及電訊商在美業務，還瞄準中國不能生產最尖端晶片的弱點，出招全力斷供。學者相信，新一屆美國政府不會叫停對華技術封鎖，候任總統拜登可能會比特朗普更危險。

比起下令將內地短視頻平台抖音海外版TikTok及騰訊控股（00700）王牌通訊應用程式（App）WeChat逐出美國，更能反映美國對華敵意的是排擠內地國營電訊商的「淨網行動」，但此事的象徵意義，依然不及不許使用美國技術的半導體公司在未經華府准許向華為供貨、對中芯國際（00981）列入實體清單，事關現階段晶片生產基本上仍不能繞開美國技術。

打華為乃防範中國滲透通訊系統，打中芯則明顯是阻止中國掌握更先進晶片生產工藝，順手撲滅華為對晶片國產化的寄望。至於為何中芯多番強調「不涉軍」仍招致美國以軍事威脅為由封殺，或許要看一件事︰世界最大晶片代工廠台積電今年拋開成本考慮決定赴美設廠，市場廣泛認為是滿足美國保障關鍵晶片能在境內供應的戰略意願，事關台積電為賽靈思（Xilinx）生產的晶片被用於F-35戰機。

日前參謀長聯席會議主席米利把話說得清楚，稱中國正尋求把經濟增長投入到提升軍事實力，務求本世紀能在軍事衝突中擊敗美國！就連年初在眾目睽睽下撕爛特朗普國情咨文的眾議院議長佩洛西，也曾公開呼籲各國勿用華為組建5G。

專研中美關係的香港大學歷史系教授徐國琦直言，中美科技戰不會因為白宮換人而偃旗息鼓，因為與中國對抗和脫鈎、把中國當成蘇聯已經是美國朝野和社會的共識。拜登處事尋求共識和共贏，跟特朗普相反善於結交朋友，理應是當下中美關係需要的人。但正是這點，他對於中國來說可能比特朗普更危險，因為他能與全球盟友建立制度一同封殺中國，而且他年事已高，應該只能做一屆，預示他沒有連任壓力，志在名留青史。

他說，除卻冷戰初期，中美自晚清以來主調都是在經貿和科技密切交流，而逆轉正是始於2009年拜登開始出任副總統，那時美國政界開始察覺無法改變中國，一例就是建構《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定》（TPP）透過經貿連繫盟友圍堵中國。

徐氏指出，對比美國在科研潮流一枝獨秀，幾乎盡收全球的人才，中國還有很長的路要走，基礎研究亦落後他人；況且蘇聯1957年成功發射首枚人造衞星、1961年讓俄羅斯人加加林成為史上首人進入外太空，1969年美國就反超前讓岩士唐創下人類首次登陸月球，「可見他們也能集中力量辦大事。」

他認為，現時中美關係走向「牌在中國手裏」，因為兩國走向對抗始於中國誤以為美國衰落，但就算中國成了全球最大經濟體，人均收入依然遠低於美國，而且美國政治穩定，作為一個移民國家更加沒有人口老化問題；所謂美元信用危機和種族衝突，以前也發生過，現在的美國根本並無衰落。

易方資本投資總監王華認為，中國科技領域上領先美國的多數不是核心技術，而是美團（03690）和貓眼娛樂（01896）等商業模式和應用上的創新。事實上，市場憧憬疫情加速內地數碼化步伐，中資科網股並沒有因為科技戰「永不超生」，騰訊股價在WeChat被打壓後仍然迭創新高，反而內地收緊對科網巨企的監管更令市場擔憂。

券商富瑞認為，中資科網股明年仍會強勢，網絡遊戲在付費比率和人均消費的提高下具防守性，電商則受惠於低線城市普及率續升和民眾消費升級而保持穩健增長。

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