東方日報B1：港股狂吸北水加速染紅　全年達6659億

紅色資本加速進入港股！內地投資者今年截至周三(30日)為止已透過港股通淨買入約6,659億元的香港股票，勢創2016年滬深兩地港股通齊備以來最強一年。不過，即使恒生指數周三(30日)大漲近600點，以接近全日高位收市，相隔10個月首度收於27,000點以上，落後全球股市的幅度更是逾20年最大，可見如無中資托住，「食自己」的港股表現恐更不濟。

截至周三，「北水」年內淨買入港股的金額，遠高於2018及2019年全年的分別818億及2,493億元。

不過，藍籌股中只有三分之一於今年迄今錄得正回報，而外媒更報道，恒指相對反映全球股市表現的MSCI所有國家世界指數之表現，更是1999年以來最差。現時恒指市盈率比後者低殘一大截，港股「無人吼」、「斯人獨憔悴」可見一斑。

大華繼顯執行董事梁偉源評論，受疫情影響，環球投資者今年皆吸納新經濟股避險，不利舊經濟股權重較高的恒指，而今年後期才獲納入指數的新經濟股貢獻不多，以致恒指表現跑輸其他市場。他相信，「北水」買入規模大增，與港股獨有的新經濟股不無關係，加上明年經濟復甦利好舊經濟股，預計更多「北水」持續流入。

於大型科技股力撐下，恒指周三高開126點後愈戰愈勇，不但攻越暌違一個多月的27,000點大關，尾市曾升590點，高見27,159點，創逾10個月新高，全日收升578點，收報27,147點。國企指數收升213點，報10,662點。科技指數收升297點，報8,295點。港股總成交逾1,536億元。

梁偉源表示，市場預期明年環球經濟復甦、中美關係在拜登擔任美國總統後得以緩和。他相信，拜登需要至少半年時間解決疫情及經濟問題，料貨幣政策維持寬鬆，美元轉弱有利資金流入亞洲及香港股市，香港股市明年初或迎來「開門紅」。

勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵看好1月股市，因內地經濟復甦較快，市場對疫苗的效果較樂觀，加上1月內地有機會「放水」，有利股市資金流動性，下季向上機會大，恒指有望升至28,000點關。

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