【回顧與展望】3電訊商被逐出美國　股價瀉

3大電訊商今年除了被逐出美國，還遭當局禁止美國人士投資。不過，3企的非傳統通訊新興業務收入佔比穩步提升，月結單貴一截的5G又首次有全年收益貢獻，因此美國人的杯葛是否代表廣大股民應撈貨？

易方資本分析員關博文提醒，3企股價低殘不代表估值吸引，因為就算4G服務不再提速降費，本身利潤率及增長速度不高。5G業務更是「入不敷支」，大舉投資以來消費者及工業應用生態尚未夠豐富，日後靠消費較低的客戶升級選用5G意味對推動ARPU（每月每戶平均收入）的作用有限。

中電信今年首9個月網絡運營及支撐成本按年漲逾12%，主要是支撐5G、產業數字化業務發展所致，期內EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）對服務收入比率為32.8%，與去年相若，可見5G對盈利效用還未發揮。

交銀國際分析師嚴司政稱，市場之前對包括中興的「5G概念股」期望過高。3大電訊商面對現金流壓力正推動與同業「共建共享」5G網絡，不利設備需求，況且國內外網絡建設進度有延誤，與過去通訊換代一樣，基站設備廠商報價進取，產品售價低於預期，次季及第三季毛利跌穿30%水平。不過，他相信中興業績和股價明年會有所好轉，全球深化4G或鋪設5G的速度有望加快，5G設備毛利率也有望回升。

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