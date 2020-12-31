歐股收市受壓　德國DAX跌42點

歐洲股市周三(30日)受壓，英國富時100指數收報6,555點，跌46點或0.71%；法國CAC指數收報5,599點，跌12點或0.22%；德國DAX指數收報13,718點，跌42點或0.31%。

中美角力有增無減及英國脫歐之際，中國國家主席習近平周三與德國總理默克爾、法國總統馬克龍、歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾、歐盟委員會主席萊恩召開視像會議，為磋商長達7年的《中歐投資協定》談判劃上句號。

由牛津大學和阿斯利康公司開發的冠狀病毒疫苗已獲准在英國緊急使用，阿斯利康股價收跌0.82%。

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