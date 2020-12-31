亞馬遜購播客製作公司Wondery
2020年12月31日 02:30
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(Getty Images圖片)
美國電商巨擘亞馬遜周三(30日)宣布，已就收購播客(Podcast)節目製作公司Wondery，其將加入亞馬遜音樂平台Amazon Music。
亞馬遜表示，完成收購後，收聽Wondery播客的客戶將不會另外收費，其播客亦將繼續保留在各大平台。
亞馬遜股價周三報3,296.5美元，跌0.78%；音樂平台Spotify股價報320.32美元，升0.79%。
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