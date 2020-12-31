【專家視野】施羅德：疫苗面世　經濟復甦仍需時

新冠肺炎疫苗即將上市的消息終於讓我們迎來一線曙光，為世界經濟前景帶來支持，並讓環球股市錄得顯著回升。假以時日，疫苗應有望讓社會秩序回復正常，並結束現時仍在多國實施的限制措施。

我們的預測已將今年冬季仍然嚴峻的情景納入考慮當中，而經濟活動則有可能需要待2021年下半年在疫苗的提振下才會出現強勁回升。在財政及貨幣政策維持寬鬆，以及經濟活動逐漸回復正常的情況下，相信經濟復甦將可延續至2022年，而整個預測期內的經濟亦將持續以高於趨勢增長率的幅度發展。同時，撇除因商品價格向上而溫和回升的通脹外，整體通脹仍處於相對受控的水平。

這是經濟周期復甦階段的典型表現，預料未來兩年的市場走勢將與2010年和2011年環球金融危機過後的回升極為相似。

2020年環球國內生產總值增長預測自-4.3%上調至-4%，主要受新興市場預測修訂帶動(由-2.7%上調至-1.9%)，反映中國以外地區增長改善。

我們原本可因應疫苗消息進一步上調預測，但就短期而言，經濟活動表現將在一段時間內維持疲弱。我們預計美國將實施更多限制措施，加上歐洲受第二波疫情影響，第四季度或會出現負增長，而這些影響亦可能會持續至明年第一季度。

此外，我們的核心假設仍然認為當疫苗分發並形成足夠的群體免疫後，經濟活動將有望於2021年下半年恢復至較為正常的水平。不過，疫苗的實際上市和分發時間有可能提前。

美國候任總統拜登曾於擔任副總統期間與參議院多數黨領袖Mitch McConnell達成多項協議，而市場對爆發第三波疫情的憂慮相信亦足以說服共和黨採取行動。因此，我們認為兩人應有望達成共識，並於第一季度達成實施一萬億美元財政刺激方案的協議。

此外，我們估計聯儲局、歐洲央行、日本央行及英倫銀行將於預測期內維持利率不變。通脹預料將穩定地維持在較低水平，而央行官員亦將繼續提防通縮風險。聯儲局的新政策框架意味着通脹需要在較長時間內維持在2%以上，方可實現平均通脹目標，亦即代表着零息政策及量化寬鬆將會持續。

然而，復甦亦意味着量化寬鬆步伐將會放緩。世界各國持續實施量化寬鬆，聯儲局的資產負債表將於期末預測擴大至約9萬億美元。雖然這將較現時增加近兩萬億美元，但量化寬鬆的規模將在2022年前從現時的每季度3,600億美元降至1,000億美元。這或會引發新一輪的退市恐慌。

另外，我們預料有兩項因素將讓美元進一步疲弱。

第一點是在拜登當選總統及中美關係緩和過後，美元作為避險資產的吸引力將會下降。其次是雙赤字有機會捲土重來。美國今年預算赤字將達到3.5萬億美元，相當於國內生產總值(GDP)17%。雖然赤字應會在2021年經濟活動復甦後收窄，但整體經常帳戶赤字將會增加。鑑於大部分預算赤字為結構性赤字(約佔GDP 5.5%)，美國似乎將面臨雙赤字的問題。隨着美國經濟變得愈來愈依賴外來融資，美元將於一段時間內維持疲弱。

施羅德投資管理 首席經濟師及策略師 Keith Wade

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