【股市權法】金曹：舊經濟股明年追落後
2020年12月31日 07:45
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12月期指結算日拉升到27,000點樓上，很多睇淡的被挾倉，期指在結算前26,440點加倉挾上，通常一個月大戶食1,000點以上波幅。2021年出現1月效應機會大，即是預計2021年因弱美元、零利率、疫苗開始量產、美中關係比特朗普執政時緩和，加上中日韓澳新及東盟10國自貿區對中國出口及就業有利，大行估計香港企業有10%盈利增長。
舊經濟股有望價值復修，雖然內銀、地產股板塊未必有很好的表現，但要升10%也不困難。如大戶在26,440點加好倉，止蝕位可定於26,240點，目標睇10%升幅，2021年可見29,084點以上。
明年1月期權由12月尾仍是在25,600至27,600點區間，結算日拉高，活躍CALL調高到26,160至28,160點，過往10年1月期指7升3跌，升幅多高於1,200點，12月結算26,940點，那明年1月見28,160點也是合理。
最近收到讀者問題，有代表性，回答如下：
問：如港股每日成交2,000億元，香港交易所(00388)值多少錢？
答：港交所股價425元，市盈率約55倍，通常炒前一年，即是預期明年盈利有起碼三成以上增長，現時交易額1,500億元增加三成就是2,000億元，所以現價已反映2,000億元成交，再炒高表示預期每日成交額可高於2,000億元。最樂觀合理價可參考50日線382元增加1.3倍睇508元。
問：如覺得1月大升可如何操作？
答：每次回調到期指加倉位，或3日低位買FL二南方恒指(07200)、或中國消費ETF(02806)。期權用草船借箭，待回調到26,840點附近，Short PUT 25,600點及Long CALL 27,200點，跌穿26,240點好倉止蝕。
問：舊經濟股有甚麼選擇？
期權及程式交易專家 金曹
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