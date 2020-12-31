【股民熱話】新年新景象　洞悉2021年投資先機　記住呢3個字

眨眼又到除夕，今(31日)港股僅半日市，雖然以昨日收市價計，恒指今年累跌1,042點，但以今年疫下香港經濟之差，呢個跌幅算係「執身彩」，更何況若然今年買着科技股，即使12月回吐不少，但都係跑贏大市。展望2021年，3大投資趨勢你要知！

第一個要注意的是個「錢」字。所講的是今年多到爆咗燈的市場流動性，明年可能是逆轉之年，即係市場上「錢」的供應會開始見頂回落。當明年全球疫情穩定之後，經濟開始復甦，各大央行開始要停止量寬「放水」，這一點足以影響股市交投甚至引爆資產泡沫，故必須要打醒十二分精神，留意各大央行的貨幣政策最新取向。

第二個要注意的是個「稅」字。由於各大經濟體今年都狂印銀紙救市，政府財政赤字大增，明年要諗計增加稅收。今年上半年見到多地政府話要研究立數碼稅，又高舉反壟斷旗幟，要科技巨企「讓利」，都係呢個新趨勢的先兆，故投資者選股時，宜避開受此影響較大的企業，免誤中地雷。

第三個要注意的是個「貴」字。這裏所指，是隨着明年經濟復甦，物價將會上升，通脹會重來。今年疫情影響，大量產能閒置、失業率高企、家庭收入增長低迷，限制了整體價格上升壓力，可明年這些情況或會逆轉，一則需求會逐步增加復常，二則生產未必好快能恢復並滿足需求，供需情況可能會出現緊張，再加上市場流動性、息率及匯率的變化，都有機會推升物價，故目前市場似乎低估了物價反彈的潛力。再講，美元持續貶值，港元與美元掛鈎，今年港人少外出，未必就感受到港元的購買力變化，但進入明年，港人對匯率及通脹的的變化感覺會趨強烈，可能會覺得甚麼都「貴」。故在投資和選股上，要特別考慮物價回升的因素。

始終今年都是多事之年，到了除夕夜，希望一切否極泰來。祝福各位股民新年身心康泰、投資大豐收！

東網產經專欄作者 帥哥

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