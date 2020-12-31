【市前重點睇】道指收升73點　油金靠穩

●踏入亞洲時段，美匯指數續弱見89.55；港匯反覆處7.7526；離岸人民幣(CNH)報6.5065；美元兌日圓報103.16；歐元企1.2294；英鎊見1.3625。金價最新報1,894美元。布油反覆見51美元水平；紐油徘徊於48美元。道指期貨升近50點。

●美國11月商品貿赤由10月的804.2億美元，擴大5.4%至848.2億美元，大過市場預期的815億美元。

●美國12月芝加哥採購經理指數(PMI)由前一個月的58.2點升至59.5點，高過預期的57點。

●美國11月待完成房屋銷售意外按月跌2.6%，連跌3個月，市場原預期升0.2%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報26,980點，跌167點或0.62%。

●1月恒生指數夜期收報27,179點，跌107點，高水32點，成交14,329張。

●紐約2月期金收報每安士1,893.4美元，升0.56%。

●紐約2月期油收報每桶48.4美元，升40美仙或0.83%；布蘭特2月期油收報每桶51.34美元，升25美仙或0.49%。

●英國富時100指數收報6,555點，跌46點或0.71%；法國CAC指數收報5,599點，跌12點或0.22%；德國DAX指數收報13,718點，跌42點或0.31%。

●南向港股通將於12月31日(星期四)下午至明年1月1日(星期五)暫停交易；北向滬股通和深股通將於1月1日暫停交易。1月4日(星期一)滬深港通將如常開通。

●【回顧與展望】

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