【市前重點睇】道指收升73點 油金靠穩
2020年12月31日 08:03
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●踏入亞洲時段，美匯指數續弱見89.55；港匯反覆處7.7526；離岸人民幣(CNH)報6.5065；美元兌日圓報103.16；歐元企1.2294；英鎊見1.3625。金價最新報1,894美元。布油反覆見51美元水平；紐油徘徊於48美元。道指期貨升近50點。
●道指創收市新高，全日收報30,409點，升73點或0.24%；標指收報3,732點，升5點或0.13%；納指收報12,870點，升19點或0.15%。https://bit.ly/38JdidE
●美國11月商品貿赤由10月的804.2億美元，擴大5.4%至848.2億美元，大過市場預期的815億美元。
●美國12月芝加哥採購經理指數(PMI)由前一個月的58.2點升至59.5點，高過預期的57點。
●美國11月待完成房屋銷售意外按月跌2.6%，連跌3個月，市場原預期升0.2%。
●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報26,980點，跌167點或0.62%。
●1月恒生指數夜期收報27,179點，跌107點，高水32點，成交14,329張。
●紐約2月期金收報每安士1,893.4美元，升0.56%。
●紐約2月期油收報每桶48.4美元，升40美仙或0.83%；布蘭特2月期油收報每桶51.34美元，升25美仙或0.49%。
●英國富時100指數收報6,555點，跌46點或0.71%；法國CAC指數收報5,599點，跌12點或0.22%；德國DAX指數收報13,718點，跌42點或0.31%。
●南向港股通將於12月31日(星期四)下午至明年1月1日(星期五)暫停交易；北向滬股通和深股通將於1月1日暫停交易。1月4日(星期一)滬深港通將如常開通。
●港股狂吸北水加速染紅，全年達6,659億。https://bit.ly/3pvgOz0
●【產經評論】紅色資本力挺港，打鐵還須自身硬。https://bit.ly/34WLdP8
●京東集團(09618)公布，董事會授權公司探討可能將京東智聯雲業務併入公司擁有主要少數股東權益的京東數科，以換取京東數科若干股權之可行性及條款。
●【回顧與展望】
-美堵華科技恐「登」巔峰。https://bit.ly/2WZG7gl
-3電訊商被逐出美國，股價瀉。https://bit.ly/3o5YFrh
-晶片需求過盛或變庫存過剩。https://bit.ly/2WZGiIx
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