【股市估市】彭偉新：內地體品股有價有市

早前NIKE公布的季度業績中，內地收入按年增長24%，反映內地整體運動服及用品的需求強勁，對於內地體育品牌的利好作用相信會繼續推動它們的估值提升。

集團股價自去年年初升抵6.74元水平見頂後，便持續下跌，更於今年3月見最低位2.04元水平後才作出反彈，股價經過近9個月的回升後，已收復整個自去年開始的跌浪總跌幅38.2%，按黃金比率61.8%，下一個目標為4.95元。投資者可以在3.9元水平買入，但若果失守11月的阻力位3.6元，亦要先行沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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