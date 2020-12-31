除夕再發威！比特幣升穿29000美元又創新高

虛擬貨幣「一哥」比特幣(Bitcoin)於除夕再上一層樓，升穿29,000美元大關。據CryptoCompare數據，曾高見29,304.79美元再破頂，最新仍漲逾5%至29,180美元。

據資料，比特幣於12月首次突破20,000美元關後反覆向上，而投資管理機構Guggenheim Partners全球投資長Scott Minerd早前豪言指，比特幣升勢只屬剛剛開始，未來應可衝高，升至40萬美元。

不過，著名投資者均持續看淡比特幣前景，如「股神」巴菲特長期看壞比特幣，將其諷為「老鼠藥」。有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授魯比尼更批評，比特幣價格受嚴重操縱，投資等同在一個受操縱的賭場裏賭博，呼籲投資者應遠離。

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