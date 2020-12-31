MSCI系列指數增刪聯通A及熊貓電子A股
2020年12月31日 08:59
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MSCI宣布，從各ACWI指數中刪除遭11月12日美國總統行政令制裁的中國公司證券的最終名單，刪除的證券較12月15日公布的名單新增了中國聯通A(600050.SH)、南京熊貓(600775.SH)，而其他刪除的股份不變，包括中芯國際(00981)、中國交建AH(601800.SH)(01800)、中國衛星(600118.SH)、中國鐵建AH(601186.SH)(01186)、中國中車AH(601766.SH)(01766)、海康威視(002415.SZ)及中科曙光(603019.SH)。
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