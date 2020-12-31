中國經濟：12月製造業PMI報51.9

中國12月製造業採購經理指數(PMI)報51.9；非製造業PMI報55.7。中國12月官方綜合PMI報55.1。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河稱，12月內地經濟恢復向好勢頭繼續鞏固，中國製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數雖分別低於11月0.2、0.7和0.6個百分點，但均繼續位於年內較高運行水平，連續10個月保持在榮枯線以上。

趙表示，進入第4季度，製造業復甦步伐有所加快，12月製造業PMI雖略有回落，但僅比11月的年內高點低0.2個百分點，製造業總體保持穩步恢復的良好勢頭，景氣度處於年內較高水平。

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