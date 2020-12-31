恒指曾升近200點 港交所再破頂 阿里一度挫3%

港股於2020年最後一個交易日持續做好，恒生指數曾升過193點，高見27,340點，最新仍升108點或0.4%，報27,255點；國企指數亦升75點或0.7%，報10,738點；恒生科技指數則升87點或1.06%，報8,383點。主板成交暫逾413億港元。

科網股繼續表現不一，騰訊升1.2%，報566.5元；美團亦漲2.5%；阿里巴巴跌幅擴大，曾跌3%低見229元，最近仍跌2.3%；小米跌0.3%。

其他藍籌股中，中國移動升1.3%；香港交易所一度漲1.5%至432元再創新高，最新仍升0.9%；友邦保險升0.5%；滙豐控股暫無升跌，報40.6元。

【09:21】【港股開市】恒指向好站穩27100點水平 騰訊阿里個別走

港股今(31日)除夕僅得半日市，恒生指數高開47點或0.18%，報27,194點；國企指數亦高開21點或0.2%，報10,684點；恒生科技指數高開36點或0.44%，報8,332點。

科網股個別發展，騰訊升近1%，小米微升0.3%，美團暫無升跌；而阿里巴巴則回吐1.3%。

舊經濟股亦升跌不一，友邦保險升0.7%，中國移動升0.3%，香港交易所升0.1%，建設銀行無升跌，而滙豐控股跌0.1%。

中國聯通低開1.5%，其A股遭MSCI相關指數移除。

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