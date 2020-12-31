中國經濟：京東天貓涉不正當價格行為 各被罰50萬人民幣

市場監管總局表示，針對「雙11」前後消費者反映強烈的網購先提價後打折、虛假促銷、誘導交易等問題，依法對北京京東世紀信息技術有限公司(京東)、杭州昊超電子商務有限公司(天貓)、廣州唯品會電子商務有限公司(唯品會)三家企業開展自營業務不正當價格行為進行了調查，並於2020年12月24日依據價格法第四十條及《價格違法行為行政處罰規定》第七條作出處罰決定，對三家企業分別處以50萬元人民幣罰款的行政處罰。

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