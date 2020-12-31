南韓12月通脹放緩至0.5%　符預期

南韓統計局周四(31日)公布，12月消費者物價指數(CPI)按年上漲0.5%，符合市場預期，相較11月份所錄得的0.6%增幅略為下滑。南韓12月核心消費者物價指數按年升0.9%。數據顯示，食品價格增幅最大，運輸、教育及石油價格皆下滑，為通脹減緩的主因。

外媒報道，有分析預期若南韓未能妥善控制新冠疫情升溫，或出力道更大的振興措施，通膨可能進一步減緩。

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