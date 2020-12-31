保險集團監管制度明年3月29日起生效

港府今日(31日)在憲報刊登與保險集團監管框架由2021年3月29日起生效相關的附屬法例。以下所述四項附屬法例將於明年1月6日提交立法會進行先訂立後審議程序。

《2020年保險業(修訂)(第2號)條例》在2020年7月制定，目的是引入集團監管框架，讓保險業監管局(保監局)對保險集團在香港成立的控權公司行使直接規管權力。為實施集團監管框架，政府已在憲報刊登以下四項附屬法例，包括《2020年保險業(修訂)(第2號)條例(生效日期)公告》；《保險業(指定保險控權公司的指定費及年費)規例》；《2020年保險業(訂明費用)(修訂)規例》；及《保險業(集團資本)規則》。

該公告指定2021年3月29日為集團監管框架的生效日期。《保險業(指定保險控權公司的指定費及年費)規例》及《2020年保險業(訂明費用)(修訂)規例》規定收取各項費用以讓保監局收回進行集團監管的成本。《保險業(集團資本)規則》訂明集團資本充足程度要求，以及須就集團資本充足程度向保監局提交監管呈報和公開披露的要求。

財經事務及庫務局發言人表示，實施集團監管框架會使香港的保險規管制度與國際標準和慣例更趨一致。這充分體現政府致力鞏固香港作為國際金融中心的地位，並促使香港成為大型保險集團於亞太地區的理想基地。

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