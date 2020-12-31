中國股市：今年IPO規模升80%　科創板佔近半

新冠肺炎疫情今年在全球肆虐，重創多國經濟，但中國股市年內IPO規模仍然按年大增，創近13年新高。

外電報道，中國股市今年共有393家公司掛牌，按年大增逾95%，集資規模達4,673億元人民幣，按年升超過80%，當中科創板募資規模佔近一半。

上海證券交易所科創板開板超過一年，板塊公司數量達220家，較2019年末增長189%；今年科創板通過IPO直接集資規模增至2,210億元人民幣，幾乎佔全年A股集資規模一半。

此外，自8月24日中國創業板註冊制啟用以來，已有62家企業在創業板發行上市，IPO規模合計654.63億元人民幣，按年增近5倍。統計顯示，2020年A股上市公司達到4,137家，相較去年底增加10.5%。

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