中國經濟：深圳力爭十四五時期經濟總量突破4萬億人幣

深圳市委公布關於製定深圳市國民經濟和社會發展第十四個五年規​​劃和2035年遠景目標的建議提出，「十四五」時期經濟實力、發展質量躋身全球城市前列。新經濟發展國際領先，綜合經濟實力躍上更高台階，經濟總量超過4萬億元人民幣，全社會研發投入佔地區生產總值比重達5%左右，關鍵核心技術攻關取得重要突破，基本建成具有全球影響力的科技和產業創新高地。

目標到2025年，該市將建成現代化國際化創新型城市，基本實現社會主義現代化。到2035年，將建成具有全球影響力的創新創業創意之都，成為內地建設社會主義現代化強國的城市範例，率先實現社會主義現代化。

建議提出，該市要打造全球創新資本形成中心，支持深圳證券交易所創新發展，推動恢復深圳證券交易所主板上市功能，健全多層次的資本市場體系。該市將建設全球金融創新中心。打造全球創新資本形成中心，支持深圳證券交易所創新發展，推動恢復深圳證券交易所主板上市功能，健全多層次的資本市場體系。打造全球金融科技中心，支持設立外資控股的證券、基金、期貨、保險公司，促進與港澳金融市場互聯互通和金融產品互認。

該市還將擴大金融業、航運業等對外開放，實施國際船舶登記、保稅加油等改革，強化深圳天然氣交易中心交易平台功能，探索建設深圳國際原油交易中心。該市還將推進資本市場改革發展，深化創業板註冊制改革，推出深市股指期貨，探索設立「絲路板」，優化私募基金市場准入環境，推動數字貨幣應用，開展基礎設施領域不動產投資信託基金試點。

另建議提出深化「放管服」改革，全面推行權力清單、責任清單、負面清單制度，實施市場准入特別措施清單制度。健全以信用為基礎的新型監管機制，提升市場綜合監管能力，對新技術新產業新業態新模式實行包容審慎監管；強化競爭政策基礎地位，完善公平競爭審查制度，加強反壟斷和反不正當競爭執法司法。推動構建簡稅制、輕稅賦、嚴徵管、優服務的地方稅體系，落實好減稅降費政策，降低企業經營成本。

建議又提出，要深化前海深港現代服務業合作區改革開放，對標國際高標準經貿規則，實現更高水平的投資貿易便利、跨境資金往來便利和人才等要素供給便利，打造全面深化改革創新試驗平台和高水平對外開放門戶樞紐。要深化「前海模式」，建立健全對接港澳的開放型經濟新體制和跨境合作制度體系，探索推進與港澳服務貿易自由化，打造金融業對外開放試驗示範窗口和跨境人民幣業務創新試驗區，加快建設國際化城市新中心。

其他產業發展方面，該市打好關鍵核心技術攻堅戰。探索關鍵核心技術攻關新型舉國體制的「深圳路徑」，面向前沿領域共性需求，聚焦積體電路、人工智能、生物醫藥、合成生物、新型顯示、關鍵新材料、基礎軟件等領域，實施重大裝備和關鍵零部件技術攻關計劃；開展種源「卡脖子」技術攻關，有序推進生物育種產業化應用。積極參與量子信息、高端醫療器械、腦科學、細胞和基因、空天科技、深海等領域國家重大科技攻關，加快突破一批前沿性引領性技術；致力建立「需求方出題、科技界答題」新機制，「一技一策」突破關鍵技術。

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