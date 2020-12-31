中國經濟：深圳力爭十四五時期經濟總量突破4萬億人幣
2020年12月31日 10:48
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深圳市委公布關於製定深圳市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議提出，「十四五」時期經濟實力、發展質量躋身全球城市前列。新經濟發展國際領先，綜合經濟實力躍上更高台階，經濟總量超過4萬億元人民幣，全社會研發投入佔地區生產總值比重達5%左右，關鍵核心技術攻關取得重要突破，基本建成具有全球影響力的科技和產業創新高地。
目標到2025年，該市將建成現代化國際化創新型城市，基本實現社會主義現代化。到2035年，將建成具有全球影響力的創新創業創意之都，成為內地建設社會主義現代化強國的城市範例，率先實現社會主義現代化。
建議提出，該市要打造全球創新資本形成中心，支持深圳證券交易所創新發展，推動恢復深圳證券交易所主板上市功能，健全多層次的資本市場體系。該市將建設全球金融創新中心。打造全球創新資本形成中心，支持深圳證券交易所創新發展，推動恢復深圳證券交易所主板上市功能，健全多層次的資本市場體系。打造全球金融科技中心，支持設立外資控股的證券、基金、期貨、保險公司，促進與港澳金融市場互聯互通和金融產品互認。
該市還將擴大金融業、航運業等對外開放，實施國際船舶登記、保稅加油等改革，強化深圳天然氣交易中心交易平台功能，探索建設深圳國際原油交易中心。該市還將推進資本市場改革發展，深化創業板註冊制改革，推出深市股指期貨，探索設立「絲路板」，優化私募基金市場准入環境，推動數字貨幣應用，開展基礎設施領域不動產投資信託基金試點。
另建議提出深化「放管服」改革，全面推行權力清單、責任清單、負面清單制度，實施市場准入特別措施清單制度。健全以信用為基礎的新型監管機制，提升市場綜合監管能力，對新技術新產業新業態新模式實行包容審慎監管；強化競爭政策基礎地位，完善公平競爭審查制度，加強反壟斷和反不正當競爭執法司法。推動構建簡稅制、輕稅賦、嚴徵管、優服務的地方稅體系，落實好減稅降費政策，降低企業經營成本。
建議又提出，要深化前海深港現代服務業合作區改革開放，對標國際高標準經貿規則，實現更高水平的投資貿易便利、跨境資金往來便利和人才等要素供給便利，打造全面深化改革創新試驗平台和高水平對外開放門戶樞紐。要深化「前海模式」，建立健全對接港澳的開放型經濟新體制和跨境合作制度體系，探索推進與港澳服務貿易自由化，打造金融業對外開放試驗示範窗口和跨境人民幣業務創新試驗區，加快建設國際化城市新中心。
其他產業發展方面，該市打好關鍵核心技術攻堅戰。探索關鍵核心技術攻關新型舉國體制的「深圳路徑」，面向前沿領域共性需求，聚焦積體電路、人工智能、生物醫藥、合成生物、新型顯示、關鍵新材料、基礎軟件等領域，實施重大裝備和關鍵零部件技術攻關計劃；開展種源「卡脖子」技術攻關，有序推進生物育種產業化應用。積極參與量子信息、高端醫療器械、腦科學、細胞和基因、空天科技、深海等領域國家重大科技攻關，加快突破一批前沿性引領性技術；致力建立「需求方出題、科技界答題」新機制，「一技一策」突破關鍵技術。
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