見中歐達成貿協眼火爆？美國同日宣布向德法產品加徵關稅…

中國與歐盟周三(30日)宣布歷時7年中歐貿易協定談判完成，預定2021年下半年正式簽署，被視為繼區域全面經濟夥伴協定(RCEP)後，中國又一大地緣政治勝利。不過，消息傳出同一天，美國就宣布對歐盟兩大龍頭--德國、法國部分產品加徵關稅，看來是不滿中歐兩者合作下首作的回應行動！

美國貿易代表辦公室在聲明中表示，加徵關稅領域包括法國與德國的飛機製造零組件，以及法國無氣泡葡萄酒、干邑白蘭地在內的大部分白蘭地酒種。

早前美國完全切斷華為高端晶片供應，又將與中國軍方有關的一系列中企列入清單，行為引起歐洲關注。歐盟遂擬於2至3年投入1,450億歐元扶植半導體產業，增加主張供應；另德國於月初不顧美國反對而恢復與俄羅斯間的北溪天然氣管道，不難見到歐、美各為其利的行為。

近日傳來中歐貿易協定達成談判協議，美國隨即針對德法產品作出行動，到底歐美關係如何發展，頓令市場關注，尤其拜登強調多邊主義、重視盟友關係，但中歐趨近，美國如何處理與歐盟關係，且拭目以待。

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