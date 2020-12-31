港股格局：許繹彬指港股技術走勢利好
2020年12月31日 10:50
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，今年美股擔當全球股市的火車頭，道指及納指更屢創新高。受惠於疫苗的利好消息，隔晚美股三大指數向上，加上美國總統特朗普已經簽署疫情紓困法案，令美股再次破頂。
港股亦不遑多讓，恒指今早高開47點，其後升幅擴大，創近10個月新高，更出現兩個黃金交叉的利好訊息(分別是10天線升穿20天線，以及100天線升穿250天線)，反映港股近期表現偏強。若短期內港股能在27,000點上企穩，大市成交在元旦假期後能繼續活躍，對後市有一定的支撐作用。
許繹彬續言，儘管已傳出已研發到救治的疫苗，但亦聽聞病毒已經變種，令疫苗是否能夠將這場擾攘超過一年多的肺炎「撲滅」，暫仍言之尚早；但在股票市場方面則未受疫情直接衝擊，縱觀今年恒指表現，截至本周三全年下跌超過一千點，但某部分股份則屢創52周新高，如新經濟及醫藥概念一枝獨秀，香港交易所(00388)受惠新股集資及成交金額高金額持續高企。
儘管股市今年未受疫情大肆拖累，但他則認為，股市永遠也是走在實體經濟的前面，所以來年仍寄望實體經濟能盡快走出谷底，現階段相信全球市民或投資者亦希望疫情盡快過去，讓全球經濟返回正軌。
新股市場方面，在中概股回流香港作第二市場上市的帶動下，本港新股集資額料高達3,899億元，全球排名第2位，倘若不是螞蟻集團臨門「撻Q」，相信是有機會問鼎全球之冠。
正因新股市場今年非常熱鬧，所以就算在今年最後一天，仍有10隻新股趕搭尾班車，但質素則較為參差；但當中有1隻可值得一提，就是有股王騰訊(00700)有份投資的「醫渡科技」。此股從事大數據及人工智能技術解決方案，主要業務對象為醫院、制藥公司，生物科技及研究機構，儘管其虧損截止3月底達15.11億元，但業務尚算有新經濟概念及行業獨特，建議不妨小試牛刀認購。
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