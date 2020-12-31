人民幣升破6.5創29個月高位　高盛：未來1年美元再貶價6%

自上周美國總統特朗普簽署新一波的刺激經濟法案後，美元隨即跌穿盤整區間，美滙指數持續低處90以下，相反，資金不斷追入人民幣，於周五(31日)除夕，離岸人民幣(CNH)早市兌美元升穿6.5，高見6.4885，再創約29個月高位。

不少分析師指出，美元利淡因素是市場預期美國聯儲局會將很長一段時間內保持低利率。景順分析稱，未來幾年的貨幣政策將保持寬鬆，為風險性資產創造出一個投資良機，但這並不意味不會面臨挑戰，現實是市場將聚焦於經濟復甦。

隨着主要經濟體對新冠肺炎病毒的群體免疫力逐漸增強，全球經濟增長開始明顯改善，投資者普遍預期2021年美元仍會繼續貶值。高盛直言，目前美元仍被高估10%，加上無利差優勢，預期未來12個月美元將貶價6%。

滙豐指出，現階段美元貶價只屬周期性，而並非結構性，在財政及貨幣寬鬆的情況下，預期美元弱勢將維持一段較長時間。

中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.5249，較上日上調76點子，連升2日。今年全年人民幣中間價累升6.5%，而2019則貶值1.6%。

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