港股格局：張智威料1月後市或升穿27600點
2020年12月31日 11:03
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恒指周四(31日)突破27,000點關，曾一度高見27,340。
信誠證券聯席董事張智威表示周三(30日)期指結算日之前，恒指已升近一周，相信1月份交投更活躍，後市表現不錯，或會試穿高位27,600點，支持位為現時27,000點水平。
大型科網股龍頭早前回落後反彈，他表示內地監管方面壞消息已充分反映在股價低位，部分股份如騰訊(00700)及美團點評(03690)仍然值博，投資者不妨分注吸納。而舊經濟股方面，投資者可能要先坐艇，待明年第3季才有望經濟復甦。
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