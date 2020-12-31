港股格局：郭家耀料明年可試3萬點　新經濟股值得低吸

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，市場對疫苗方面的消息仍然正面，預期經濟有望復常，帶動美股屢創新高。至於港股近期維持反覆向上形態，雖然早前受科企監管消息影響，但近日似乎已消化相關消息，加上市場對明年經濟以及企業盈利表現展望樂觀，而港股今年走勢與外圍有一定差距，相信仍有追落後空間。

走勢上，他預期恒指突破橫行區間頂部27,000點水平後，後市可進一步上試27,500點，下方支持則上移26,500點。展望2021年，由於港股的盈利前景及估值水平仍有一定吸引力，加上美元持續弱勢，對新興市場，尤其是港股有一定幫助，且內地復甦步伐明確，或可吸引資金流入港股，預期指數明年有望上試30,000點水平。

郭又指，龍頭科網股近期走勢回暖，雖然最近內地對互聯網平台的監管消息密集出台，但市場對此有一定預期，預期相關科企最終將接受監管條款，短期雖會犧牲企業增長空間，但長遠發展仍有優勢。建議未有貨的投資者，現時可先下一注，至於有貨在手則繼續揸，待震盪出現時再作吸納。

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