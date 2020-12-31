【高盛推介】阿里逆市跌逾2% 留意高槓桿輪證
2020年12月31日 11:09
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高盛(亞洲)有限責任公司：阿里(09988)本周一及本周二累計升逾12%，當中昨日升約6.4%。但今早則逆市下跌，早上低開約1.4%後跌幅擴大，現報231.4元，跌約2%。有報道引述消息，指北京有意削弱馬雲科技金融王國的規模，有機會將增持其業務。
觀察個股輪證資金流向，可見昨日資金轉向部署淡倉，當中分別錄得約490萬及380萬元資金流入。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價270元以下、明年五月份或以後到期產品中，槓桿最突出的中年期阿里購(18718)，行使價269.08元，2021年05月26日到期，實際槓桿6.4倍，行使價270元以下、明年五月份或以後到期產品中，槓桿最高。貼價選擇可留意屬行使價255元以下、明年六月份或以後到期產品中，槓桿最突出的中年期阿里購(26936)，行使價250.2元，2021年06月23日到期，實際槓桿5.6倍，貼價、行使價255元以下、明年六月份或以後到期產品中，槓桿最高。牛證方面可留意新上市的阿里牛(63809)，與現價有約 %收回距離，收回價206.08元，行使價204.08元，換股比率500，槓桿比率8.0倍，新上市、近11%收回距離牛證。遠牛選擇可留意屬活躍條款的阿里牛(63962)，收回價200元，行使價198元，換股比率500，槓桿比率6.7倍，近14%收回距離遠牛。
投資者如看淡，認沽證方面可留意價外幅度約4%，年期約5個月的低街貨阿里沽(25150)，行使價221.08元，2021年05月24日到期，實際槓桿4.5倍，貼價、中年期、低街貨。熊證方面可留意屬貼熊、活躍條款的阿里熊(55161)，與現價有約11%收回距離，收回價260元，行使價262元，換股比率100，槓桿比率7.1倍，活躍條款、近11%收回距離貼熊。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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