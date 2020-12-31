北水充裕：人社部調整年金基金投資範圍　准買香港資產

中國人力資源社會保障部周三(30日)發布通知調整年金基金投資範圍，將年金基金投資權益類資產比例的政策上限提高10個百分點，合計不得高於投資組合委託投資資產淨值的40%，與全國社保基金權益類投資比例持平。

《通知》規定了年金基金財產的新投資範圍，限於境內投資和香港市場投資。其中，香港市場投資指年金基金通過股票型養老金產品或公開募集證券投資基金，投資港股通標的股票。此次投資範圍中新增優先股、資產支持證券、同業存單、永續債、國債期貨等金融產品和工具，並調整明確了相關投資品種的投資要求和估值方式等。

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