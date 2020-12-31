港元拆息︰1個月續跌至0.17厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升0.04厘；1星期企0.09厘水平；與樓按相關的1個月續跌至0.17厘；3個月仍處0.35厘。

31/12/2020

隔夜 0.04071厘

1星期 0.09196厘

2星期 0.12054厘

1個月 0.17982厘

2個月 0.25732厘

3個月 0.35143厘

6個月 0.54125厘

12個月 0.69321厘

30/12/2020

隔夜 0.03857厘

1星期 0.09750厘

2星期 0.12571厘

1個月 0.18268厘

2個月 0.26571厘

3個月 0.35643厘

6個月 0.54196厘

12個月 0.69911厘

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