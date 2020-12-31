港元拆息︰1個月續跌至0.17厘
2020年12月31日 11:15
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升0.04厘；1星期企0.09厘水平；與樓按相關的1個月續跌至0.17厘；3個月仍處0.35厘。
31/12/2020
隔夜 0.04071厘
1星期 0.09196厘
2星期 0.12054厘
1個月 0.17982厘
2個月 0.25732厘
3個月 0.35143厘
6個月 0.54125厘
12個月 0.69321厘
30/12/2020
隔夜 0.03857厘
1星期 0.09750厘
2星期 0.12571厘
1個月 0.18268厘
2個月 0.26571厘
3個月 0.35643厘
6個月 0.54196厘
12個月 0.69911厘
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