【高盛推介】港交所再創新高 睇好有咩揀？
2020年12月31日 11:21
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高盛(亞洲)有限責任公司：港交所(00388)昨日反彈及突破420元水平，收市升約2.9%。今早繼續上升，早上高開約0.2%後升幅擴大，最高見432元，繼昨日再創歷史新高。現報427元，升約0.4%。而過去三周，港交所剛累計共錄得逾11%的升幅。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續吸納淡倉，過去5個交易日皆錄得資金流入認沽證及熊證，合共分別約540萬及340萬元。而牛證於亦獲資金轉向，錄得約1,020萬元資金流入。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價460元以下、3個月期以上產品中，槓桿最突出的港交購(28380)，行使價449.08元，2021年03月31日到期，實際槓桿9.0倍，行使價440元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高。貼價選擇可留意屬行使價440元以下、3個月期以上產品中，槓桿最突出的港交購(21370)，行使價430.08元，2021年04月23日到期，實際槓桿7.7倍，貼價、行使價440元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高。牛證方面可留意屬遠牛、低面值的港交牛(60096)，與現價有約36.8元收回距離，收回價390.18元，行使價388.18元，換股比率500，槓桿比率10.1倍，低面值、相近收回價遠牛中槓桿最高。並可留意同屬遠牛的港交牛(60189)，收回價370.18元，行使價368.18元，換股比率500，槓桿比率7.0倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面可留意屬短期、價外的高槓桿港交沽(18715)，行使價359.8元，2021年02月24日到期，實際槓桿14.6倍，短期價外、高槓桿。熊證方面可留意屬貼熊的港交熊(64739)，與現價有約13元收回距離，收回價440元，行使價442元，換股比率500，槓桿比率25.0倍，高槓桿貼熊。
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