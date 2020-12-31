【專家點評】鄧澤堂：福萊特玻璃不宜高追
2020年12月31日 11:41
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美國眾議院早前以快速程序表決通過調高新紓困方案中的每人派錢金額，但此議案在參議院遇上阻滯。共和黨多數黨領袖麥康奈爾阻止民主黨少數黨領袖舒默以匿名投票的方式通過議案，但議案仍然會在參議院審議，即仍有機會獲得通過，美股因而受制。港股方面，期指結算向上，一如早前所言，指數27,200點左右作年結。來年初局仍應較徍，可以在拜登上台前依然看好。
福萊特玻璃(06865)發盈喜，預計今年12月止年度實現歸屬股東的淨利潤介乎15.0億至16.6億⼈⺠幣，較上⼀年度增加109%至131.5%，歸因主要產品光伏玻璃受益於光伏市場的强勁需求影響，銷售量和銷售價格均出現增⻑以及主要原材料和能源價格的下調。可是，由於公司股價於年內已升逾數倍之巨，盈喜對公司近日股價未必有太大作用，不宜高追。
致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)
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