【市後重點睇】人民幣強勢　道期靠穩

美匯指數弱見89.52後回升，最新報89.64；港匯反覆處7.7520；離岸人民幣(CNH)接連突破多個關口，兌每美元高見6.4886，創兩年半高位，最新報6.5033；美元兌日圓報103.17；歐元企1.2293；英鎊見1.3618。金價最新報1,889美元。油價偏軟，布油見51.43美元，紐油處48.22美元。道指期貨微升31點。

●市後關注點

-21:30 美國上周新申領失業救濟人數

●亞洲股市：澳股早段下跌0.25%，日韓股休市。

●除夕再發威！比特幣升穿29000美元又創新高。

●MSCI系列指數增刪聯通A及熊貓電子A股。

●中國經濟：

-12月製造業PMI報51.9，遜預期。

-賣樽裝水能成首富？農夫山泉鍾睒睒做到了…

-今年IPO規模按年升80%，科創板佔近半。

-深圳力爭十四五時期經濟總量突破4萬億人幣。

-人社部調整年金基金投資範圍，准買香港資產。

●京東及天貓涉不正當價格行為，各被罰50萬人民幣。

●南韓12月通脹放緩至0.5%，符預期。

●見中歐達成貿協眼火爆？美國同日宣布向德法產品加徵關稅…

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