【產經直播】2020年股壇回顧與展望
2020年12月31日 12:12
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2020年最後一個交易日只有半日市，港股周四(31日)輕微高開47點，曾高見27,340點，最終收市升84點，回顧港股全年表現如何？明年有咩板塊更值得留意？
阿里巴巴(09988)旗下淘寶天貓，遭國家市場監管總局罰款50萬元人民幣，股價今早回吐，一度低見229元，最終跌逾1%；相反同被罰款的京東(09618)卻跟隨大市做好，收報342元。龍頭科網股仍然受到平台經濟及反壟斷法陰霾影響，短期是否不宜沾手？
新能源汽車係今年受資金追捧板塊，比亞迪(01211)通過分拆子公司比亞迪半導體上市，帶動股價重上200元大關。車股強勢，邊隻明年可以踩盡油繼續衝？邊隻可以追落後？
MSCI公布移除被美國制裁中國個股最終名單，惟名單中增加中國聯通A(600050.SH)，拖累聯通(00762)股價受壓；至於另一隻風眼股中芯(00981)，股價周三(30日)升一成二後，今日再升近一成，可少注博反彈還是要敬而遠之？
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