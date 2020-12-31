招商局中國基金投資非夕科技 涉500萬美元
2020年12月31日 12:35
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招商局中國基金(00133)公布，公司的全資附屬公司敏星投資有限公司簽訂了日期為2020 年12月14日並關於Flexiv Ltd.(非夕科技)的優先股份購買協議及其它相關協議，據此，敏星同意向非夕科技出資500萬美元參與其此次B輪融資。敏星於12月24日完成了本次出資。
非夕科技是一家中國研發和應用自適應機器人的科技公司，為不同行業的客戶提供基於非夕科技機器人系統的整體、創新性的解決方案和服務。在美國矽谷和中國上海、深圳、北京、佛山均設有研發中心和辦公機構。
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