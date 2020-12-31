灝景灣海景3房減100萬沽　呎價15901元

利嘉閣彭錦添表示，青衣灝景灣6座低層G室，實用面積849方呎，屬三房連套房間隔，望海景，今年11月底開始放盤，原叫價1,450萬元，經議價後減價100萬元或約6.9%，以1,350萬元成交，呎價15,901元。

據了解，原業主於1999年4月以約449.4萬元購入單位，持貨至今約21年，帳面獲利約900.6萬元，物業升值約2倍。該屋苑本月暫錄約10宗二手成交，平均實用呎價16,007元，現時有約52個放盤，最低入場價由799萬元起。

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