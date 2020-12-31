受惠美元貶值　2020年黃金價格料創10年最大升幅

2020年全球金融市場大幅動盪，但黃金有望迎來10年最大年度升幅，12月漲幅更受惠於美元持續下跌，12月迄今升幅已近6.6%。

今年全球爆發新冠肺炎疫情，投資者尋求避險資產，推升現貨金價在8月創下歷史新高每安士2,073.41美元。

雖然疫苗推出，金價在10月後調整，惟12月金價再度上升，迄今已升近6.6%，今年以來則飆升近25%，邁向自2010年以來最大年度升幅。

展望2021年，部分投行料金價會有調整，但整體表現仍反覆偏好。外電引述摩根士丹利報告指出，隨着金融市場正常化、收益曲線陡峭，明年的黃金及貴金屬市場會有調整。惟滙豐證券美國(HSBC Securities USA)則認為，儘管金價升勢受到疫苗面世抑制，政府的貨幣及財政政策仍對黃金構成支持。安本標準投資管理(Aberdeen Standard Investments)亦認為，金價明年將有望挑戰2,000美元，因預計明年將不會升息，美元會進一步下跌，對貴金屬提供一定的支持。

事實上，目前全球負孳息率債券總額已達18萬億美元，是非常龐大且不尋常的數字，而這將是明年貴金屬走勢的一大利多，因黃金目前是孳息率低於1%的美國10年期公債以外，最好的投資替代品。

此外，各國央行持續增持黃金儲備，也是支持金價的另一因素，另全球17檔主要黃金ETF，2020年12月21日持有數量增加0.4067公噸至3,313公噸。

還有，明年金價表現，還須視乎全球經濟復甦下，中國和印度等黃金消費大國的需求表現。

現貨金最新報1,889.65美元，跌5.02美元或0.27%。

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