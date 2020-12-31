晉海套三房售1195萬　業主持3年僅微賺

利嘉閣黃金欽表示，將軍澳晉海2A座中層A室，實用面積700方呎，三房連套房間隔，原叫價1,300萬元，減價105萬元或約8.1%，以1,195萬元易手，呎價17,071元。

據悉，原業主於2017年10月購入上址，作價約1,109.6萬元，持貨3年辣招鬆綁轉售，帳面獲利約85.4萬元，物業升值約7.7%，扣除使費料僅獲微利。

屋苑本月累錄13宗成交，平均實用呎價約16,941元，現時有約122個買賣放盤，入場價約670萬元。

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