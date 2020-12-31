【專家點評】鄧建初：屋漏兼逢連夜雨　寡頭巨企遇災劫

中概股陸續回歸香江是可預期的，初哥早前曾撰文論及。今年初以來，內地已就反壟斷法公開徵求市場意見，然而螞蟻集團在形勢不妙之下仍強行闖關進行上市，終在上市前兩日被內地監管當局勒令停止計劃。阿里巴巴等一眾科網巨頭即時急瀉，更遭到立案調查其壟斷性行為是否影響市場公平性競爭，於平安夜的半日市大跌收場。反而阿里巴巴的競爭對手拼多多及京東集團，在美國ADR股價均是先跌後回升，唯獨阿里巴巴斯人獨憔悴，股價仍然跌勢未止。將疑似涉及金融穩定問題的螞蟻集團強行上市，觸動了有關當局的神經，古語有云：「貧不與富鬥、富不與官爭」，何況公告天下，正在進行諮詢當中的法例？

美國總統特朗普推出方案撤銷一眾中概股未來的美國上市地位，發展方向只有回流香江一途，作為國際金融中心的最大得益者，當非盡享獨市生意的港交所莫屬，股價破頂並不令筆者意外。

反而恒生服務公司建議的恒指成分股變動，將來由52隻增多至最高80隻，則令初哥感到意外。考慮原因，或與數隻科網巨頭現已佔據約23.8％比重有關，因股價處於高位，恐大升或大跌時會嚴重影響指數劇烈波動，站錯邊可能遭遇滅頂之災。同時為求本地之龍頭企業不致被淘汰出局，以後或會保存一定數量的本地薑在恒指成分股內，另將騰訊獨大之10%比重下降至最多8%，與其餘成分股所佔比重看齊，得以平衡恒指的波動表現，如此對港股後市發展劃上了定海神針之重要一筆。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)

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