空姐變神職人員！日航空業無生意　要「租借」員工

外國傳媒報道，新冠肺炎疫情肆虐全球，特別在第三波疫情爆發下，許多本來期待能就此復甦的旅遊相關從業員，都碰到了更加嚴峻的考驗。最近就傳出日本航空公司因生意實在太差，只好把旗下空服員「租借」給知名神社，勉強讓他們能夠暫時有份工做。

報道指出，在日本航空擔任地勤的立山佳奈，過去曾有在加拿大留學的經驗，後來她靠優異的外語能力，於2020年4月成功錄取為日本航空的成員。然而，時機不巧，受疫情影響，第一個月就因日本的「緊急事態宣言」而延後了上班時程，直到5月才總算開始工作。

然而，疫情仍不見趨緩的情況下，機場生意冷冷清清，甚至到了去年底還爆發出了第三波疫情。虧損嚴重的航空業只好和位於福岡縣，被登錄為「世界遺產」的神社「宗像大社」簽約，將派遣閒散的旗下員工到那當神職人員打工，維持收入。

由於對航空公司職員而言，業績已慘淡到有工作就能偷笑的狀況，因此當公司內部徵選要派遣給神社的人員時，有超過100人表示有意願參加。最後，航空公司挑了包括立山在內的31人，讓她們先到神社參加研習，新年期間換上神職人員服裝，服務參拜的民眾。

而這宗航空公司派遣案例不是個別例子，報道指出，許多面臨巨大虧損的航空公司，近來常將旗下的人員派往家電行、客服中心、物流業工作，藉此維持基本開銷。只是在疫情蔓延下，空姐空少們想回到本來的職位上，恐怕還得再等一等。

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