小心債務爆煲！歐央行警告各國舉債　勿指望永遠低利率

外國傳媒報道，德國央行行長魏德曼(Jens Weidmann)警告，不要指望歐洲央行會永遠維持低利率，有必要時，歐洲央行會提高利率。他表示，物價穩定的要求如果高過利率，央行是不會考慮到主權債務償還的成本問題。

他稱，以(各國政府)自身利益來考慮，政府應做好利率上升的準備，不要假裝地認為其債務負擔可輕鬆地償還。

歐洲央行在12月稍早推出新的買債刺激方案，並表示2021年會是艱困的一年，預期要等到2021年底，疫苗的接種才會產生群體免疫效果。

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