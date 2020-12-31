糧食危機未了！玉米價格看漲　加劇供需失衡

外國傳媒報道，繼大豆受天氣惡劣影響價格後，專家表示，玉米產量也將遭遇氣候威脅將導致供應下滑，未來幾個月期貨價格將看漲。

Hackett Financial Advisors總裁Shawn Hackett表示，直到2020至2021年玉米生長季節結束時，美國玉米庫存將達到13億蒲式耳，遠低於美國農業部原先預期的17億蒲式耳。他表示：「農業部應下調玉米的產量預測，目前玉米期貨市場尚未反映這樣的產量落差，未來將出現一波重新定價，提高玉米期貨價格。」

他稱，等到產量下滑事實確立，玉米報價可能會跳漲5至6美元之間。近期芝加哥商品交易所(CME)的玉米期貨價格為每蒲式耳4.57美元，已逐漸自8月初3.08美元低位上揚。

玉米出現產量落差的原因之一在於南美的惡劣天氣令巴西玉米播種期延後，這將導致玉米產量下降。巴西玉米通常會在2月份開始播種，除了玉米外，南美的乾旱氣候也延遲大豆播種，這將引發連鎖反應，影響2021年第二季玉米產量。

Teucrium Trading行政總裁Sal Gilbertie說：「南美大豆收成延遲，這意味第二季玉米產量將進一步受影響。」

據美國農業部估計，巴西減產是一個大問題，因為巴西是全球第三大玉米生產國，佔全球玉米產量約10%；前兩大分別是美國和中國。

全球的農民選擇種植何種農作物，也將決定大豆和玉米價格的命運。目前大豆價格遠高於玉米，這給予農民種植的動力。Gilbertie表示，大豆和玉米可以說是競爭關係，由於目前大豆價格較高，因此將會獲得農民青睞。

玉米供給可能下滑之際，又面臨更多的需求，供需失衡可能更加嚴重。玉米一大需求來自於中國，理由是近期中國養豬業正逐漸走出非洲豬瘟的陰霾，提高玉米等飼料需求。此外，全球經濟復甦也提高汽油消耗量，意味需要更多的玉米來製造乙醇燃料添加劑。

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