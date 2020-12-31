驚通脹加息？聯儲局觀察家：到2022年才擔心

外國傳媒報道，隨着新一輪紓困案將支持美國經濟，且2021年有望釋出大量被壓抑的需求，通脹可能加速攀升，惟聯儲局重要的外部觀察家、俄勒岡大學經濟學教授Tim Duy認為，即使通脹率高於聯儲局預期，也不要指望當局2021年會收緊寬鬆貨幣政策。

他表示，2021年通脹率可能在某個時間點突破聯儲局2%目標，但現在還不到擔心通脹超標的時候。聯儲局主席鮑威爾在12月會議時表示，央行傾向於將這種通脹視為一次性價格上升，而不是會促使央行採取行動的持續性通脹開端，認為這種價格衝擊對通脹僅具有暫時性影響。

他相信，若未來工資增長超過2019年7月的3.5%，即前一波經濟周期高位，則顯示經濟產能即將接近滿載，此時便有加息的可能，惟要到2022年，才需要擔憂進一步通脹上升。

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