惠譽： 經濟復甦支持亞太新興市場融資公司行業展望穩定

受區域經濟復甦及經營環境趨穩預期的支持，國際評級公司--惠譽評級對2021年亞太地區新興市場融資及租賃公司的行業展望為穩定。但由於復甦步伐不一和其他結構性問題原因，該地區三個主要市場——中國、印度和印尼的行業表現可能會有所差異。

惠譽預計，2021年該行業將呈溫和增長態勢，槓桿壓力有所緩解，而寬鬆的政策措施將為融資和流動性提供支持。但由於持續的風險規避情緒，該行預計各個市場的融資渠道和融資成本將出現進一步分化，而南亞和東南亞的資產質量與2020年相比將呈溫和惡化趨勢。中國利潤空間的壓縮及其他國家和地區的高信貸成本將為盈利能力帶來壓力。

鑑於大多數惠譽授評的融資及租賃公司的評級受支持驅動，該行業的評級展望仍維持穩定。這些公司的評級多為投資級，且與母公司評級密切連結，這是基於這些子公司在集團中的角色、與母公司的整合程度，以及金融租賃子公司的母公司在困難時期需提供財務支持的法律承諾。該行對母公司的支持預期及對母公司信用狀況的觀點並未受到新冠疫情的影響。

獨立發行人的評級均為非投資級，反映出獨立發行人較高的風險偏好或對高風險借款人的較大風險敞口，以及因缺乏母公司支持而較弱的融資狀況。印度非銀金融機構的評級展望為負面，反映出疫情帶來的壓力以及市場信心恢復過程中可能面臨阻礙的風險。

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