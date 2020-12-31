道富環球：12月投資者信心指數升13.3點至全年最高水平

道富環球市場今(31日)公布2020年12月份《道富投資者信心指數》。該指數由11月份經修訂後的90.8點升13.3點至104.1點，乃全年最高水平；北美地區投資者信心指數升15.9點至103.5點，同時亞洲地區投資者信心指數升17.4點至112.6點；而歐洲地區投資者信心指數連續第四個月下跌，降4.6點至87.2點。

State Street Associates投資者行為研究部主管Rajeev Bhargava表示，艱難的 2020 年臨近尾聲，投資者以更加樂觀的情緒為這一年畫上句號，全球投資者信心指數創下兩年多來的新高。風險偏好的上升在很大程度上是由美國和亞洲投資者所推動。本月新冠病毒疫苗上市、美國可能推出新的刺激方案以及大選後的確定性，可能都有助於風險資產市場前景變得更為積極。然而，隨着全球新冠病例持續激增，將需根據更多有關疫苗總體有效性的數據以判斷這一好轉勢頭是否會持續到新的一年。但確實，12月的投資者信心指數是一個很好的支撐數據，表明可能正朝著正確的方向前進。

《道富投資者信心指數》是由 State Street Associates、道富環球市場研究與諮詢服務部與 FDO Partners 合作開發完成。通過分析機構投資者的實際買賣模式，定量測量投資者信心或風險偏好。該指數明確顯示投資者風險偏好的變化：股票在資產配置中佔比越大，投資者風險承受能力或信心則越高。指數讀數100為中性，代表投資者沒有增加或減少其對風險資產的長期配置。指數以機構投資者的實際交易計算出來，而非基於他們的意見，因此有別於其他根據調查結果得來的指標。

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