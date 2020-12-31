新冠肺炎：東南亞復甦路遙　滙豐唯獨睇好呢兩個國家...

歐美國家新冠肺炎疫情仍然嚴峻，反觀亞洲國家控制相對較穩定。外媒報道，滙豐銀行全球研究部首席經濟學家Joseph Incalcaterra指出，東南亞國家復甦還有段路要走，但點名新加坡和越南能因持續控制疫情，明年前景看好。

Incalcaterra表示，全球多數國家實行嚴格限制時，新加坡採取相反的做法且控制住疫情。新加坡本周已進入重新開放的第三階段，社交聚會及旅遊景點群聚集人數獲得放寬。新加坡又展開疫苗接種，成亞洲首國使用輝瑞疫苗，Incalcaterra認為新加坡的疫苗策略有效，且由於人口相對較少，明年前景非常光明。

越南方面，他指出該國處理病毒的方式亦贏得外資青睞，保持其優良外國直接投資目的地的地位。越南被部分企業視為替代中國的製造中心，今年該國的外國直接投資仍然非常有韌性。

但總體而言，Incalcaterra認為東南亞農村地區的物流普遍落後，疫苗可能難以有效普及，明年接種疫苗人口恐怕偏低。而且今年該區經濟受到嚴重打擊，這些經濟體的傳統消費引擎已遭破壞，短期恢復可能性低。

此外，東南亞各國為了成為可靠的製造業生產基地，近年積極推出基礎建設計劃，但這些項目因疫情而被迫暫停。Incalcaterra相信在病毒完全受控前，投資動力不會恢復，將成為東南亞短期增長的最大障礙。

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