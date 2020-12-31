人民幣速遞：分析料6.52水平有阻力

美匯指數持續趨弱，資金不斷流入人民幣，離岸人民幣周四(31日)升破6.5關口，創近兩年半新高。分析指，隨着主要經濟體對新冠肺炎病毒的免疫力逐漸增強，全球經濟開始明顯改善，預期明年美元仍將疲弱。高盛料，未來12個月美元將走貶6%，即利好人民幣未來走勢。

內媒引述交易員指，中國國有大行持續在市場購買美元，加上年底市場交易情緒淡靜，在岸人民幣站穩6.52關口，有助抑制人民幣升至6.5以上水平，預計人民幣從6.52水平附近繼續升值有明顯阻力，惟升破後或觸發期權和其他衍生工具行權，從而不可避免地導致人民幣升至6.5水平，屆時人民幣升值步伐將進一步加速。

截至下午約3時，在岸人民幣報6.5446兌每美元，跌139點子。

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