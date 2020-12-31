【專家樓評】陳永傑：美國無力加息　低息周期持續

12月初，美國政府及國民總債務向上突破86萬億美元，達到86.04萬億美元的天文數字。美國總債務自從3月份無限量化寬鬆之後，堪稱快高長大，升得非常厲害。

美國債務增加得如此快，是無限量寬的推動，因為新冠肺炎對全球經濟造成極為嚴重的破壞，美國政府惟有盡力刺激經濟，避免經濟再向下滑坡。

美國債務已經去到破紀錄水平，假使美國以至全球經濟有所改善，也不敢隨便輕言加息，因為加息會加重負債的政府利息開支。尤其是現在經濟繼續水深火熱，連美國聯儲局及澳洲央行均揚言，未來三年難以加息。

即使經濟得以回穩，全球經濟也要休養生息，這個調息時期可能不止三年那麼短或者需要更長時間休養。業主大可享受為時不短的低息周期。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑

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