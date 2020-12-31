樓價太貴非香港獨有？美國住屋可負擔性創12年新低

本來，全球超低利率，有利置業者的物業按揭貸款降低利息成本。之不過，實際上，利率因素既刺激置業需求，亦令低息因素無法抵銷資金氾濫，激化資產泡沫下，樓價升幅的影響。以美國為例，創紀錄低位的抵押貸款利率，本應使置業者更容易獲得貸款，然而卻將住屋可負擔性推到了12年來的最低點。

外媒引述Attom Data Solutions的初步數據顯示，今年第四季度，美國置業者需要花費平均工資的近30%來償還抵押貸款，才能負擔得起一套典型住宅，這一比例是自2008年以來的最高水平。較低的借貸成本(30年期貸款利率目前低於3%)刺激了置業熱潮，推高了全美各地的樓價，因為置業者競相搶購不斷減少的房屋供應。

在新冠大流行期間，樓價的上升速度超過了收入的增長速度，在Attom報告所包括的499個縣中，79%的縣樓價升幅達到了兩位數。這些縣中有一半以上住屋可負擔性低於歷史平均水平。

Attom首席產品官托德-泰塔（Todd Teta）表示，未來仍然完全不確定，人們的購買力可能會回到正區間。但就目前而言，對買家來說，情況正在朝著錯誤的方向發展。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020