港交所停發交易所參與者證明書及規則紙張版本
2020年12月31日 15:31
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港股市場再向無紙化邁前一大步，香港交易所(00388)向市場參與者發通函，將於周五(2021年1月1日)起推行兩項無紙化措施，包括停止對交易所參與者發出或重發交易所參與者證明書，以及停止向交易所參與者或其他人士提供任何規則或規則更新的紙張版本。
港交所指出，交易所參與者無須於其營業地址張貼證明書，而交易所參與者的資料及名錄已載於香港交易所網站，公眾可以在網頁上「產品/查找夥伴/現有參與者及交易權持有人」內搜尋，並核實交易所參與者的身份及資格。
另外，以後交易所規則及程序並相 關的修訂可參照港交所網站內「規則修訂-交易所規則」一欄內資料 。
港交所指，反映上述改動的相關交易所規則及程序修訂，將另行公布。
事實上，證券無紙化在港討論多年，2020年4月終於拍板，最快在2022年落實，並將分階段實施無紙證券市場措施。新股將率先為證券無紙化鋪路，將於明年7月5日起正式落實全電子化招股，上市公司須改以電子方式刊發招股書，而投資者則須通過電子渠道認購新股。
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