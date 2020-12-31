港交所停發交易所參與者證明書及規則紙張版本

港交所指出，交易所參與者無須於其營業地址張貼證明書，而交易所參與者的資料及名錄已載於香港交易所網站，公眾可以在網頁上「產品/查找夥伴/現有參與者及交易權持有人」內搜尋，並核實交易所參與者的身份及資格。

另外，以後交易所規則及程序並相 關的修訂可參照港交所網站內「規則修訂-交易所規則」一欄內資料 。

港交所指，反映上述改動的相關交易所規則及程序修訂，將另行公布。

事實上，證券無紙化在港討論多年，2020年4月終於拍板，最快在2022年落實，並將分階段實施無紙證券市場措施。新股將率先為證券無紙化鋪路，將於明年7月5日起正式落實全電子化招股，上市公司須改以電子方式刊發招股書，而投資者則須通過電子渠道認購新股。

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